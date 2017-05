Bp Pindel: Bądźcie sługami zbawienia!

W uroczystej liturgii towarzyszyli im liczni kapłani oraz najbliżsi krewni. Przy ołtarzu podczas Eucharystii - pierwszej, koncelebrowanej przez neoprezbiterów, przy ołtarzu stanęli pod przewodnictwem bp. Romana Pindla także biskupi: Piotr Greger i Tadeusz Rakoczy.

W gronie rodziców neoprezbiterów nie zabrakło premier Beaty Szydło z mężem - rodziców przyjmującego święcenia ks. Tymoteusza Szydły. Wszyscy zebrani w bielskiej katedrze św. Mikołaja w skupieniu uczestniczyli w modlitwie i byli świadkami wszystkich znaków towarzyszących święceniom: złożenia przysięgi posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu, założenia ornatów i stuły na wzór kapłański, namaszczenia dłoni świętym olejem krzyżma, a także przekazania pateny z chlebem i kielicha z winem - znaków Eucharystycznej Ofiary, którą odtąd będą sprawować nowi kapłani.

Macie być mistrzami modlitwy!

Tak do nowych kapłanów apelował bp Roman Pindel. - Lud Boży potrzebuje przede wszystkim kapłana, który będzie wpierw słuchającym sługą Słowa Bożego, następnie wypróbowanym mistrzem modlitwy, a nade wszystko wiernym sługą zbawienia - wskazywał biskup bielsko-żywiecki.

Zachęcając neoprezbiterów do codziennego słuchania Słowa Bożego - osobistego i w liturgii - bp Pindel wskazywał, że to podstawa właściwej posługi kapłana, który medytuje je, zachowuje w swoim sercu, by odwołać się do niego w rozeznawaniu, podejmowaniu decyzji, nauczaniu, czy w jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej. - Wtedy też służy temu Słowu, które jest zachowywane w Kościele z żywą i rozwijającą się Tradycją. Służy przez życie według usłyszanego Słowa Bożego, które głosi i wciela w życie Kościoła - zaznaczył bp Pindel, a kończąc homilię życzył, aby dzień święceń kapłańskich prezbiteratu był rzeczywiście początkiem czasu zbawienia, wypełnionym ich posługą w Kościele...

Wyrażając wdzięczność za udzielenie sakramentu święceń kapłańskich ks. Michał Marek w imieniu całej grupy neoprezbiterów dziękował za wsparcie i życzliwość obecnym biskupom: Romanom Pindlowi, Piotrowi Gregerowi, seniorowi Tadeuszowi Rakoczemu, a także przełożonym seminarium duchownego w Krakowie z wicerektorem ks. Sławomirem Kołatą na czele, wszystkim proboszczom parafii pochodzenia oraz parafii, w których odbywali praktyki duszpasterskie.

Jak dodawał, na drodze zbawienia, które jest głównym celem każdego chrześcijanina, są także cele pośrednie, takie jak kapłaństwo. - Idziemy tą drogą, czasami upadając i błądząc, ale trudności nas nie przerastają, bo w podróży napotykamy na umiłowanych przez Pana przewodników, a przewodników to my - rocznik św. Jana Pawła II - mieliśmy najlepszych. Jakie słowa wyrażą nasza wdzięczność. W pierwszej kolejności chcemy złożyć uwielbienie Bogu za to, że upodobał sobie nas, chociaż nie wiemy dlaczego; za to, że upolował nas, chociaż nie wiedzieliśmy, dlaczego. Ufamy, że pomimo naszych słabości posłuży się nami dla dobra ludzi - mówił ks. Marek.

Nowi kapłani miłosierdzia

Przyjęcie tego sakramentu poprzedziły lata formacji, studiów i praktyk duszpasterskich. Do seminarium wstąpili pod koniec września 2011 r., tuż po beatyfikacji papieża Jana Pawła II, dlatego to on został patronem rocznika. Na ich kapłańskich stułach, jakie zgodnie z seminaryjną tradycją projektuje dla siebie każdy rocznik, umieścili papieski herb, zawołanie "Totus Tuus" i wizerunek Matki Bożej - Matki Kościoła.

Wzorem św. Jana Pawła II ku kapłaństwu szli, rozważając tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Od początku z wielkim zaangażowaniem włączali się w pomoc pątnikom, uczestniczącym w diecezjalnych pielgrzymkach do Łagiewnik. W sanktuarium łagiewnickim na pierwszym roku brali udział w Światowym Kongresie Miłosierdzia Bożego. Święcenia diakonatu przyjęli w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, a kiedy obraz Jezusa Miłosiernego peregrynował w naszej diecezji, uczestniczyli w uroczystych adoracjach w wielu parafiach. Modlitwa przed udzieleniem święceń prezbiteratu

Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Włączyli się też czynnie w tworzenie powstającego na stronie internetowej: bielsko.gosc.pl serwisu "Peregrynacja miłosierdzia", gdzie co tydzień obok relacji z poszczególnych parafii zamieszczane były komentarze do niedzielnych czytań z Ewangelii: "Słowo Boga Miłosierdzia". Ich autorami byli dzisiejsi neoprezbiterzy: ks. Tomasz Chamera, ks. Tomasz Mikociak, ks. Michał Styła, ks. Tymoteusz Szydło, a także święcony rok wcześniej ks. Przemysław Gorzołka. Za ten wkład w redakcyjną pracę dziś serdecznie im dziękujemy i życzymy, aby spojrzenie Jezusa Miłosiernego zawsze towarzyszyło im na kapłańskiej drodze!

Neoprezbiterzy diecezji bielsko-żywieckiej A.D. 2017:

W katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej święcenia kapłańskie z rąk bpa Romana Pindla przyjęli:

Ks. Krzysztof Adamski

Pan moim światłem i zbawieniem moim. (Ps 27,1)

Pochodzi z parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. Praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy.

Ks. Kamil Białożyt

Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani nie porzucę. (Joz 1,5b)

Pochodzi z parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kamesznicy. Praktykę duszpasterską odbył w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Zaborzu.

Ks. Tomasz Chamera

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. (J 21,17)

Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim. Praktykę duszpasterską odbył w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach.