Para prezydencka z Mędrcami w Cieszynie

Prezydent Andrzej Duda z zoną najpierw przybyli do cieszyńskiej parafii św. Marii Magdaleny, gdzie po powitaniu przez proboszcza ks. kan. Jacka Gracza udali się na Mszę Świętą do kościoła parafialnego.

Tu koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył bp Roman Pindel, ordynariusz bielsko-żywiecki, a w uroczystej liturgii uczestniczył też proboszcz cieszyńskiej parafii ewangelicko-augsburskiej - ks. Janusz Sikora, bo cieszyńskie Orszaki od początku mają charakter ekumeniczny, łączą katolików i ewangelików.

Obecni byli również przedstawiciele parlamentarzystów rządu, z senatorem Tadeuszem Kopciem i wiceministrem Stanisławem Szwedem. Prezydent Andrzej Duda podziękował wierzącym katolikom i ewangelikom za budowanie wspólnoty

Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Po Mszy Świętej prezydent Duda z małżonką oraz bp Pindel i kapłani ruszyli na czele orszaku, który z kościoła przeszedł na cieszyński Rynek. Tutaj prezydent Duda wraz ze zgromadzonymi na płycie Rynku wziął udział w powitaniu Trzech Króli, w których role wcielili się pracownicy nauki, a po królewskim pokłonie odbył się konkurs dla najmłodszych - na najpiękniejszy strój uczestnika orszaku i jasełka, zaprezentowane przez młodzież oazową parafii św. Marii Magdaleny.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody od prezydenta i jego małżonki, a pozdrawiając uczestników cieszyńskiego orszaku prezydent Duda podziękował za podtrzymywanie tej tradycji świętowania Trzech Króli także w Cieszynie.

- Orszak w Cieszynie ma swój wymiar szczególny: nie jest takim zupełnie typowym orszakiem. To wiele orszaków, które ze wszystkich parafii idą tutaj właśnie, żeby się spotkać, stworzyć wspólnotę ludzi cieszących się z Bożego Narodzenia, zgromadzonych w tym roku pod tym jakże wymownym zawołaniem: "Pokój i Dobro". Pokój i dobro to jest to, czego potrzebujemy wszyscy, czego potrzebuje każdy człowiek - mówił prezydent Duda, wskazując, że jako ludzie wierzący powinniśmy je sobie wzajemnie okazywać.

Dziękując mieszkańcom Cieszyna za tworzenie takiej właśnie wspólnoty, prezydent podkreślił, że tworzą ją ludzie należący do różnych wyznań, przede wszystkim do wspólnoty katolickiej i ewangelickiej.

- Chciałem serdecznie pozdrowić, bo obie te wspólnoty obchodzą w tym roku swoje święto: 25-lecie erygowania diecezji bielsko-żywieckiej i wielki jubileusz Kościoła ewangelicko-augsburskiego - 500-lecie Reformacji - dodał prezydent, składając wszystkim życzenia dobrego 2017 roku. Uczestnicy Orszaku podczas jasełkowego widowiska

Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Nie bacząc na dokuczliwy mróz i padający śnieg, prezydent i jego małżonka dołączyli też do wspólnego śpiewania kolęd, których wiele można było usłyszeć na cieszyńskim Rynku.